Groei industrie eurozone zwakt iets af

De inkoopmanagersindex die de industriële bedrijvigheid in de eurozone weerspiegelt, noteerde een stand van 51,8, tegen 52 een maand eerder. Bij een voorlopige schatting werd een niveau van 51,5 gemeld. Een niveau van boven de 50 duidt op groei.

De index voor Duitsland kwam uit op 51,8 en die voor Frankrijk bedroeg 50,8. Voor Italië en Spanje werden standen van respectievelijk 48,6 en 52,6 gemeld.

De Britse industrie groeide juist wat sterker in november dan in de voorgaande maand. Die index steeg naar 53,1, van 51,1 in oktober, wat het laagste niveau in 27 maanden was. Economen hadden gemiddeld een stand van 51,7 voorspeld.