Belgische miljardair Frère overleden

Frère was met zijn Groep Brussel Lambert (GBL) actief in onder meer de energie-, industrie- en bankensector. Hij kocht in 1954 zijn eerste staalbedrijf en had in de jaren tachtig een groot deel van de staalindustrie rond Charleroi in handen.

Zijn motto was ‘goedkoop kopen en duur verkopen’, wat hem bij grote zakendeals veel geld opleverde. GBL is of was eigenaar van onder meer delen van bedrijven als GDF Suez, Total, Pernod-Ricard en Bertelsmann.

Frère bezat ook kunst en wijngaarden. Hij mocht zich sinds 1994 baron noemen. Sinds enige jaren leidt zijn schoonzoon Ian Gallienne het zakenimperium.