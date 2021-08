Aanvragen werkgevers NOW-steun blijven dalen

Dat meldt het UWV. Van deze bijna 6000 werkgevers van wie de aanvraag is goedgekeurd hebben in totaal 109.000 mensen in dienst. Aan deze werkgevers de eerste termijn van van het voorschot overgemaakt, in totaal €106 miljoen. Deze werkgevers ontvangen later nog twee termijnen.

In de zesde aanvraagperiode NOW komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal 85 procent van de loonkosten voor de maanden juli tot en met september 2021.

Nieuw ten opzichte van voorgaande aanvraagperiodes is dat werkgevers maximaal 80 procent omzetverlies kunnen opgeven bij hun aanvraag. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van de berekende tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald en bestaat uit 80 procent van de berekende tegemoetkoming. Werkgevers hebben nog tot en met 30 september de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.