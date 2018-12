Column: Meer economische ongelijkheid door centrale banken

De wereldeconomie kreeg tien jaar geleden een hartverzakking toen Lehman Brothers omviel en de financiële markten crashten. De economie werd nieuw leven ingeblazen door de agressieve tussenkomst van grote centrale banken, die de rentetarieven verlaagden tot lage- en zelfs onder nulniveaus en kwantitatieve versoepeling gebruikten om hun balansen te laten groeien.

Het beleid had effect op aandelen-, obligatie- en onroerendgoedmarkten. De financiële sector en welvarende beleggers werden er mee geholpen, maar de wereldeconomie is (nog steeds) niet volledig hersteld. In plaats daarvan werd de schuldencrisis opgelost door meer schulden te maken, waardoor de economische ongelijkheid verslechterde, de populistische politiek werd gestimuleerd en het sentiment tegen de globalisering werd versterkt.

Spaarders en beleggers

Met het verlagen van de rente verloren spaarders de mogelijkheid om rendement te behalen zonder risico’s. Beleggers werden juist aangezet om meer risico te nemen en er ontstond een meedogenloze "jacht op inkomen". Door de rendementen op obligaties naar beneden te drukken, bemoeiden centrale banken zich eveneens met de allocatie van kapitaal en moedigden ze het gebruik van leverage aan.

Het verruimen van het monetaire beleid zorgde ervoor dat de waarde van aandelen en onroerend goed nog harder kon stijgen, waardoor de economische ongelijkheid nog groter werd.

Ook hebben de lage rentetarieven veel bedrijven ertoe aangezet om steeds hogere schulden aan te gaan om zo aandelen te kunnen terugkopen. Sommige schattingen laten zien dat de jaarlijkse inkoop van eigen aandelen in Amerika gelijk is aan 3 tot 5% van het bbp.

Beloningen bestuurders

De afgelopen jaren zijn de beloningen van topbestuurders een terugkerend onderwerp van gesprek. Zij zijn meer gaan verdienen terwijl medewerkers zijn blijven hangen rond de nullijn. Wanneer bestuurders en managementteams meer bezig zijn met de aandelenkoers van hun bedrijf dan met het runnen van de onderneming zelf, kan dit gemakkelijk leiden tot minder kapitaalinvesteringen en risicovollere financiële constructies.

Regeringen

Pensioenfondsen hebben pijn van de lage rente. Door regelgeving zijn ze bovendien gedwongen om in onaantrekkelijker overheidsobligaties te beleggen, die minder waard worden naarmate de rente stijgt.

Economieën

Tien jaar van lage rente en liquiditeitsinjecties van centrale banken hebben bijgedragen aan de gestage opmars van zombiebedrijven. Banken houden ongezonde bedrijven overeind met leningen. Dit zogeheten evergreening is in Japan geboren maar is inmiddels overgewaaid naar de VS en Europa.

Herhaling

Tien jaar na de financiële crisis werken de gevolgen om de wereld te redden van een tweede Grote Recessie nog steeds door in het systeem. De Amerikaanse filosoof Georges Santayana zei ooit: "Zij die het verleden niet kunnen herinneren, zijn veroordeeld het te herhalen." Het is een belangrijke les voor ons allemaal om te leren van onze successen - en onze fouten.

Neil Dwane is hoofdstrateeg bij AllianzGI.