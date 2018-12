Te hoge korting? Dan vertrouwen we het niet

Dat blijkt uit onderzoek door de Rotterdam School of Economics. Dr. Zike Cao keek naar het effect van bijvoorbeeld acties via Groupon op de verkopen in Noord-Amerika. Hier bieden bedrijven hun producten met 50, 60, 70 of zelfs 80% korting aan.

Vooral bij zaken waarvan we de waarde moeilijk kunnen vaststellen, zoals een medische behandeling of een reparatie aan de auto, bleken sterke aanbiedingen meer kwaad te doen dan goed. Mensen gaan dan twijfelen aan de kwaliteit van het product of de dienst.

Bij diensten is het een probleem dat je ze niet kunt terugsturen als ze niet bevallen. Je moet er dus van tevoren op vertrouwen dat het goed gaat. Hoge kortingen zorgen niet voor vertrouwen. Ook zijn de aanbiedingen vaak van lokale bedrijven, die mensen niet goed kennen.

Recensies

Bedrijven die denken het vertrouwen te stimuleren door positieve recensies, bijvoorbeeld van Facebook of Yelp, aan de aanbieding toe te voegen, bereiken ook niet het gewenste effect. In plaats van voor meer vertrouwen te zorgen, worden klanten juist achterdochtiger. Waarom moet iets dat zo fantastisch is met zulke hoge korting worden aangeboden?

Onderzoeksleider Cao raadt het bedrijven aan redelijke kortingen te geven om nieuwe klanten te vinden, maar geen overdreven hoge. „Het is ook een goed idee om een flexibel kortingspercentage te hanteren, waarbij alle klanten een hogere korting krijgen als er meer wordt verkocht. Mensen die in een vroeg stadium op de aanbieding ingaan, krijgen dan later extra geld terug als die aanbieding bepaalde verkoopcijfers haalt. En tenslotte, plaats geen klantrecensies bij hoge kortingen.”