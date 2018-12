Pensioenfondsen stabiel in risicozone

De gemiddelde dekkingsgraad - de graadmeter van de financiële situatie - van de fondsen kwam uiteindelijk op het einde van november uit op 107%, hetzelfde niveau als een maand eerder. Dat blijkt uit de maandelijkse Pensioenthermometer van Aon.

De pensioenfondsen kregen in oktober een flinke tik te verwerken. Door flinke dalingen op de aandelenmarkten en ook een dalende rente zakte de gemiddelde dekkingsgraad van 110 naar 107%. Die daling van 3%-punt deed flink pijn bij de grote fondsen ABP, PFZW, PME en PMT. Die zitten namelijk in of in de buurt van de gevarenzone voor kortingen en werden door de terugval in oktober daar weer hard in terug geslingerd.

Die situatie leek in november nog even veel erger te worden. Aon meldt dat de eerste drie weken van de afgelopen maand ook slecht waren voor de fondsen. Maar in de laatste week vonden ze de weg omhoog, onder meer doordat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, aangaf dat de rente in 2019 minder snel zou stijgen.

Maar stilstand is voor de pensioenfondsen achteruitgang. De dekkingsgraden van de vier grote fondsen zakten eind oktober tot tussen 100 en 102,5% en in die gevaarlijke zone zullen de fondsen in november vermoedelijk blijven hangen.

Het gevaar van de kortingen, die kunnen volgen als de dekkingsgraad van de fondsen niet boven 104,2% uitkomt, leek even van de baan te zijn toen in november een pensioenakkoord nog binnen bereik leek. Het kabinet legde in de onderhandelingen een wetsvoorstel op tafel dat kortingen uit zou stellen. Maar dat voorstel is na het klappen van de onderhandelingen verdwenen.