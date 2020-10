Douglas op vingers getikt: geen rimpels door suiker

Er is geen enkel bewijs dat je van het eten van suiker meer rimpels zou krijgen. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Dat veel suiker eten niet al te best is voor je tanden en je taille, is algemeen bekend. Maar dat je er rimpels van zou krijgen, kan niet wetenschappelijk worden onderbouwd. Dus mag cosmeticaketen Douglas ook geen rimpelcrème verkopen die specifiek tegen ’versuikering van cellen’ werkt.