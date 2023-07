Verfmaker AkzoNobel verhoogt winstverwachting

Onzekere economische ontwikkelingen zullen de verkopen dit jaar echter verder drukken, verwacht de verfproducent. De omzet kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op ruim €2,7 miljard. Dat was dezelfde periode vorig jaar bijna €2,9 miljard. Over de hele eerste zes maanden bleef de omzet nagenoeg gelijk aan die van de van de eerste jaarhelft in 2022 op €5,4 miljard

Door prijsverhogingen en een daling van de grondstofprijzen heeft AkzoNobel het aangepaste bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal wel met een kwart weten te verhogen tot €311 miljoen. Daarmee heeft de verfproducent iets slechter gepresteerd dan analisten hadden verwacht. Die gingen uit van een aangepast bedrijfsresultaat van €314 miljoen bij een omzet van bijna €2,9 miljard.

Toch ziet ceo Greg Poux-Guillaume in de resultaten aanleiding om de verwachtingen voor de rest van het jaar naar boven bij te stellen. „Solide volumes, robuuste prijsaanpassingen en de eerste effecten van deflatie van grondstofprijzen hebben ons geholpen om de tegenwind van continue zwakte in sommige markten, de negatieve valuta-impact en de aanhoudende inflatie te compenseren”, stelt hij in een verklaring. „Onze halfjaarcijfers bieden een goede basis, waardoor we de prognose voor het hele jaar hebben kunnen verhogen. We zijn op de juiste weg – in markten die nog steeds geraakt zullen worden door macro-economische onzekerheden.”

AkzoNobel gaat voor 2023 uit van een aangepaste bedrijfsresultaat van tussen de €1,4 en €1,55 miljard. De doelstelling lag tot op heden tussen de 1,2 en €1,5 miljard. Het bedrijf zal de rest van het jaar inzetten op kostenreductie en een hogere marge. Daarnaast verwacht AkzoNobel dat verder dalende grondstofprijzen een gunstig effect hebben op de winstgevendheid.