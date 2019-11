'Hoekstra liet steken vallen bij KLM-deal'

In vertrouwelijke parlementaire notitie, dat op 12 maart van dit jaar werd opgesteld door de griffier van de commissie Financiën, worden harde noten gekraakt over het handelen van Hoekstra. Die verraste eind februari door voor bijna 750 miljoen euro een belang van 14 procent in Air France-KLM te kopen.

De minister ging op meerdere punten regelrecht in tegen de manier waarop het kabinet de Kamer daarover hoort te informeren. Uit de notitie blijkt dat de spelregels, vastgelegd in het Reglement van Orde, niet werden nageleefd. De CDA-bewindsman heeft altijd beweerd dat hij juridisch advies heeft ingewonnen over de manier waarop hij de Kamer moest informeren.