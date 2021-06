Verlies Japanse Nikkei op traag herstel economie

De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De stemming werd gesteund door een stijging van de Amerikaanse S&P 500-index, die een nieuw recordniveau bereikte ondanks een sterker dan verwachte toename van de inflatie in de Verenigde Staten.

Ook werd nog gereageerd op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB liet de rente en het stimuleringsbeleid ongemoeid en verhoogde de groeiverwachting voor de eurozone.

China heeft volgens lokale media een nieuwe wet aangenomen om buitenlandse sancties tegen te gaan. Peking wil daarmee wraak nemen op strafmaatregelen en druk van de VS en de Europese Unie, die China beschuldigen van oneerlijke handelspraktijken en kritiek hebben op het Chinese beleid ten aanzien van Hongkong.

De luchtvaartmaatschappijen Japan Airlines en Ana Holdings behoorden tot de dalers met verliezen van rond een half procent. De chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron lieten kleine winsten van zo’n 0,7 procent zien.

Eisai werkte het verlies van een dag eerder weer weg en klom bijna 6 procent. De Japanse farmaceut liet deze week flinke koersschommelingen zien na goedkeuring van zijn alzheimermedicijn in de VS.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de min en in Hongkong klom de Hang Seng-index 0,5 procent.

De Kospi in Seoul klom 0,7 procent en de All Ordinaries in Sydney won 0,2 procent.