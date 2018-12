Bpost voorziet uitdagend jaar

Een woordvoerster stelde dat er geen sprake is van een winstalarm. ,,We bevestigen wel dat er een belangrijke impact zal zijn vanaf volgend jaar", zo gaf ze aan. Wat die concreet is, kon Bpost nog niet kwantificeren nu de gesprekken nog lopen. Bij de bekendmaking van de jaarcijfers zal er waarschijnlijk meer informatie volgen.

Voor 2019 speelt het snel veranderende postgedrag van consumenten al een rol. Maar het uitwerken van de onderhandelingsvoorstellen met de bonden zal de nodige aandacht vragen. Bpost en de bonden praten momenteel over voorstellen om de werkdruk in balans te houden en de aantrekkelijkheid van het werk te verbeteren.

Een principeakkoord, voor de periode 2019-2020, werd recent al bereikt. Eerder staakten medewerkers van het postbedrijf om hun roep om betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten.

Bpost herhaalde maandag de verwachtingen voor het huidige jaar en kondigde een stabiel interim-dividend aan van 1,06 euro per aandeel.