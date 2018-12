'Eurogroep staat achter aanpak Italië'

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) Ⓒ ANP

BRUSSEL (ANP) - De ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) steunen de Europese Commissie in haar aanpak van Italië. Dat staat in een verklaring die de Eurogroep maandag zal vrijgeven, zeggen ingewijden. De ministers roepen de Italiaanse regering op de noodzakelijke stappen te nemen om haar ontwerpbegroting voor 2019 in lijn met de Europese regels te brengen, anders is een strafprocedure gerechtvaardigd.