Nederland vangt €3 miljard aan Europese techsubsidie

Vooral universiteiten en universitaire medische centra (50,6%) kregen het geld, maar ook bedrijven (€781 miljoen) en andere onderzoeksinstellingen ontvingen een deel. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) is tevreden. Ze noemt het ’een mooi resultaat.’ Ze benadrukt dat de komende twee jaar nog €35 miljard te verdelen is door Brussel in dit kader en roept het mkb in de Nederlandse techsector op om ook een aanvraag te doen voor de Europese subsidie.

Als een Nederlandse organisatie een aanvraag doet voor de subsidie, heeft dat relatief veel kans van slagen. 16,4% van de aanvragen wordt toegekend. Dat ligt boven het Europese gemiddelde van 12,5%. Tegelijkertijd is de zesde plek in de subsidieranglijst ook volgens verwachting. De Nederlandse economie staat qua grootte Europees op dezelfde plek. En hoe groter de economie, hoe meer kans op subsidie lijkt bij dit project op te gaan.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die onder Keijzers ministerie valt, helpt ondernemers bij nieuwe aanvragen.