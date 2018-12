Analyse: Indiase aanwinst past goed bij Unilever

Scheidend Unilever-topman Paul Polman Ⓒ Bloomberg

Het is het laatste pronkstuk van scheidend Unilever-baas Paul Polman, het inlijven van de divisie gezondheidsvoeding en -dranken van GlaxoSmithKline (GSK) in India. Vorige week werd al duidelijk dat het Brits-Nederlandse Unilever de overnameslag leek te winnen van onder meer Nestlé en Coca-Cola, maar maandag was de kogel echt door de kerk.