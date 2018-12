Russen schroeven olieproductie terug

Oliekartel OPEC wil komende donderdag in Wenen intern afspraken maken om de productie verder te beperken. Daarop en de ingreep van Rusland lopen handelaren vooruit.

De prijs van Brentolie steeg dinsdagochtend met 2,5% naar $63. Maandag werd een vat bijna 6% duurder. WTI-olie, veel gebruikt in de VS, werd 2,4% duurder.

Vooral de grote leveranciers Saoedi-Arabië, tevens leider van oliekartel OPEC, en landen als Rusland (’OPEC+’) proberen hun begroting te redden. Onder $70 per vat produceren kan Saoedi-Arabië financieel niet lang volhouden. Rusland lijdt al langer onder sancties, het is vrijwel geheel afhankelijk van zijn olie-export.

Tijdens de G20-top met regeringsleiders zondag kondigden president Poetin en sjeik Mohammed Bin Salem aan hun oliekranen dichter te gaan draaien. Hoeveel bleef onbenoemd. OPEC’s interne Economic Commission Board heeft wel het dringende advies afgegeven om de uitstroom met 1,3 miljoen vaten per dag te gaan reduceren.

OPEC-bijeenkomst

Ook de Verenigde Arabische Emiraten willen tijdens de OPEC-bijeenkomst , met voorlopig nog veertien landen, concrete afspraken maken over het winnen van Brentolie. Die oliesoort wordt in Europa gebruikt als basis voor brandstoffen aan de pomp.

,,De hoop is in ieder geval gewekt dat wanneer OPEC+ later deze week in Wenen bijeenkomt, die bezuinigingen zullen worden aangekondigd”, zo reageren analisten van ING Research op de door hedgefondsen ingekochte partijen olie. Mede daarop ging de prijs van Brent maandag direct hoger.

Dat prijzen gaan stijgen, vloeit volgens ING-analisten ook voort uit de Canadese productiebeperkingen. De olierijke provincie Alberta in Canada gaat minder oppompen, stelt ING, desnoods tot eind 2019.

Ⓒ ANP

Enorme prijsval

,,Ze moeten wel. De recente extra oliestroom heeft tot een enorme prijsval geleid. Veel meer dan waar de markt op gerekend had”, zegt analist Jan-Jacob Verschoor van Oil Analysis jn Londen. De olieprijs daalde alleen al in november met 10%. ,,Daardoor zijn de winstmarges van alle raffinaderijen zwaar onder druk gekomen”, zo verklaart Verschoor de druk binnen OPEC op Saoedi-Arabië.

,,Maar de daling van de olieprijs is structureel meer veroorzaakt door wegvallende vraag in de markt”, zegt hij. „Vooral de handelsruzie tussen de Verenigde Staten en China is daaraan schuldig geweest: iedereen werd voorzichtiger met inkopen.”

Daarbij wordt Iran sinds november getroffen door de boycot van de VS en zijn handelspartners. Iraanse tankers in de Straat van Hormuz worden tegengehouden. Inkopers deden het rustig aan.

„Op de korte termijn betekende de vorige prijsdaling wel dat de inflatie voor consumenten komende maanden overal wordt gedrukt. En het tempo van rentestijgingen van centrale banken in de VS en Europa zal afnemen”, voorziet econoom Simon Wiersma (ING Investment Office) de macro-economische gevolgen.

Energie-analist Hans van Cleef (ABN Amro) weet dat na de handdruk van president Trump en de Chinese president Xi de wereldwijde vraag naar olie moet toenemen. „Beide landen zullen elkaar geen nieuwe invoerheffingen opleggen. Dat maakt dat de vraag naar olie mogelijk sterker zal zijn dan waarvoor werd gevreesd bij escalatie van hun handelsoorlog”, zegt hij.

Qatar

Energieminister Saad Sherida al-Kaabi van OPEC-lid Qatar kondigde maandag aan per 1 januari uit het oliekartel te stappen. Dat verzwakt het olieverband, opgericht in 1960, waarin Qatar „nauwelijks een stem heeft”, klaagde Al-Kaabi.

Qatar is sinds 2017 getroffen door een boycot van Saoedi-Arabië. Al zou dat conflict niets met het vertrek te maken hebben. Qatar is een kleine olieproducent met 609.000 vaten per dag, 2% van het totaal. Maar ook ’s werelds grootste exporteur van lng-gas. Het kiest, met het klimaatakkoord van Parijs in het achterhoofd, voor ‘schonere’ productie. Qatar verhoogt nu zijn inkomsten door zijn export van 77 miljoen naar 110 miljoen ton per jaar op te voeren.