Nieuw voorstel digitaks in de maak

Parijs en Berlijn stellen in het ontwerpplan een belasting voor van 3 procent die wordt gegenereerd op digitale advertentieverkoop. Dat gaat minder ver dan het plan waarbij ook dataverkoop en de activiteiten van onlineplatformen zouden worden belast.

Volgens de krant zouden door het nieuwe voorstel techgiganten als Facebook en Google door de verkoop van advertenties geraakt worden door de heffing. Andere bedrijven, als retailer Amazon, zouden wat meer buiten schot blijven. Het Frans-Duitse compromis zou volgens de Financial Times in 2021 in werking moeten treden.