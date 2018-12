Grondlegger Elastic is nieuwe Nederlandse miljardair

Schuurman stond in 2012 aan de basis van Elastic en bracht zijn bedrijf afgelopen oktober naar Wall Street. Sindsdien is de beurskoers ruim verdubbeld. Dankzij zijn belang van 19% in Elastic is het vermogen van Schuurman gegroeid tot $1,1 miljard, aldus Bloomberg.

Elastic levert software aan bedrijven als Credit Suisse, Accenture en Uber. De onderneming komt dinsdagavond met kwartaalcijfers.

Bekijk ook: Elastic schittert bij beursdebuut in New York