'Negatief begin beurshandel Damrak'

De verklaring die voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed) woensdag in het Amerikaanse Congres zou afgeven over de economische vooruitzichten gaat niet door vanwege de begrafenis van oud-president George H.W. Bush. Een nieuwe datum van de getuigenis van Powell wordt nog bekendgemaakt.

De publicatie van het zogenoemde Beige Book van de Fed gaat woensdag wel door. Het banenrapport van ADP en de inkoopmanagersindexen van Markit en ISM worden naar donderdag verschoven. Wall Street is woensdag de hele dag dicht.

Overname

Op het Damrak kondigde ASR aan Loyalis over te nemen van APG. De verzekeraar betaalt 450 miljoen euro voor de verzekeringsdochter van de pensioenuitvoerder.

Betalingsdienst Ease2pay kondigde aan nieuwe aandelen uit te geven, onder meer om verdere groei te realiseren en de balans te versterken. In totaal worden 1.539.999 nieuwe aandelen uitgegeven tegen een uitgifteprijs van 1,50 euro per stuk. De stukken worden verkocht aan bestaande aandeelhouders. De uitgifte begint op vrijdag en moet uiterlijk op 18 december worden afgerond.

Bpost

In Brussel staat Bpost in de schijnwerpers. Het Belgische postbedrijf verwacht dat 2019 een,,uitdagend jaar" gaat worden. Voorstellen die momenteel met de vakbonden besproken worden zullen een impact hebben op de winstgevendheid. Bij de bekendmaking van de jaarcijfers zal er waarschijnlijk meer informatie volgen.

De aandelenbeurs in Japan eindigde dinsdag met een flink verlies en staakte daarmee een zevendaagse winstreeks. De Nikkei-index in Tokio raakte 2,4 procent kwijt. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent in de min.

Europa

De Europese beurzen sloten maandag stevig hoger. De AEX-index klom 0,9 procent tot 523,87 punten en de MidKap kreeg er 1,3 procent bij tot 705,60 punten. Parijs, Londen en Frankfurt dikten tot 1,9 procent aan. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent hoger op 25.826,43 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,5 procent.

De euro was 1,1384 dollar waard, tegen 1,1358 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 53,58 dollar. Brentolie steeg 1,3 procent in prijs tot 62,48 dollar per vat.