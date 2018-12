Sint koopt voor 341 miljoen euro online

In totaal wordt er tussen 1 november en 5 december bijna €1,6 miljard online besteed, zegt directeur Wijnand Jongen. Dat is €341 miljoen meer dan in vijf normale weken, en opnieuw een record. Sint en zijn Pieten hebben vooral veel Poopsie Slime, Kinderen voor kinderen-cd’s en boeken van Jochem Myjer gekocht, en voor volwassenen vaak het geurtje Guerlain Aqua Allegoria. Ook cadeaubonnen blijven populair, aldus Thuiswinkel.org.

Volgens Jongen gaat het bestedingsrecord er volgend jaar alweer aan, vanwege de toenemende populariteit van buitenlandse ’koopdagen’ als Black Friday. Voor speelgoedwinkels is de opkomst van online winkelen het pijnlijkst: zij raakten het afgelopen kwartaal al 15% van hun omzet kwijt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend.