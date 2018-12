WDP rondt kapitaalverhoging af

De kapitaalverhoging werd vorige week aangekondigd. Het geld wordt gebruikt om de realisatie van drie eerder aangekondigde nieuwe projecten in Nederland te bekostigen. De transactie betreft een vastgoedproject in Veghel en een project in Tiel, beide voor Kuehne + Nagel. Verder heeft de regeling betrekking op een project in Bleiswijk voor Konings-Zuivel.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik