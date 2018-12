Beurs: PostNL valt op lager gesloten Damrak

De AEX-index eindigde 0,1% lager op 523,23 punten. De Midkap leverde 2,3% in op 698,37 punten. De koersenborden in Frankfurt (-1,2%) en Parijs (-0,8%) kleurden eveneens rood.

Volgens vermogensstrateeg Richard Abma (OHV) waren beleggers ook in de ban van de meerdaagse behandeling van de Brexit-deal in het Britse parlement. Het is onzeker of het akkoord tussen de EU en Groot-Brittannië kan rekenen op een meerderheid in het Lagerhuis. „Dit kan de komende dagen het sentiment op de beurzen gaan bepalen, zowel positief als negatief”, zei Abma.

De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag ruim 0,3% in het rood na de winst van 1% tot 1,5% op maandag. Wall Street is woensdag trouwens dicht vanwege de begrafenis van oud-president George Bush senior. Dit zal morgen ook op Europese beurzen te merken zijn, verwacht Abma. „Als de meeste Amerikaanse handelaren een vrije dag hebben, is het ook op de Amsterdamse beurs wat rustiger.”

China en de VS blijken overigens niet exact op één lijn te zitten wat er zondag is afgesproken om vooralsnog geen nieuwe importtarieven op te leggen. Daardoor kwam er nog iets meer twijfel in de markt of er binnen negentig dagen een handelsakkoord gesloten kan worden.

Beleggers waren ook in de ban van de komende onderhandelingen tussen Italië en de Europese Commissie over een nieuw begrotingsvoorstel. Het vorige, dat een tekort van 2,4% bevatte, werd door de Europese Commissie afgewezen.

In de AEX stond ASR onderaan met een koersverlies van 2,8%. De verzekeraar kreeg de handen van beleggers nog niet op elkaar voor de overname van branchegenoot Loyalis voor €450 miljoen. Bij de financiële waarden stonden ook ABN Amro (-2,1%), Aegon (-2,2%) en ING (-1,2%) op een stevig verlies.

ArcelorMittal liet 1,8% liggen. Maandag was de staalgigant nog de grote winnaar van de wapenstilstand in de handelsoorlog tussen de VS en China.

Kabel- en telecomaanbieder Altice Europe (+3,1%) was de grootste winnaar onder de hoofdfondsen. Branchegenoot KPN mocht 1,1% bijschrijven.

Van de draai bij beleggers naar defensieve aandelen profiteerde Ahold Delhaize met een plus van 1,5%. Het supermarktconcern werd bovendien door vermogensbeheerder Kepler Cheuvreux op de favorietenlijst geplaatst.

Bij de defensieve fondsen was bierbrouwer Heineken (+2,2%) ook goed getapt. Voedingsmiddelenproducent Unilever won 1,1%. De aanstaande topman Alan Jope houdt trouwens vast aan de doelen die zijn voorganger Paul Polman heeft gesteld.

PostNL (-8,1%) was de grootste daler in de Midkap. De post- en pakjesbezorger had veel last van een winstwaarschuwing van de Belgische branchegenoot Bpost (-21,1%).

Optiekketen GrandVision won 3%, na door Bank of America van de verkooplijst te zijn gehaald.

Smallcapfonds Basic-Fit zakte 2,2%. Maandag reageerden beleggers nog positief op wijzigingen in de abonnementen van de fitnessketen.

Op de lokale markt daalde Ease2pay 1% naar €1,94. De betalingsdienst plaatst ruim 1,5 miljoen aandelen bij de bestaande aandeelhouders tegen een uitgifteprijs van €1,50.

