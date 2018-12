Gelukkig worden? Ga funshoppen!

Jaspers promoveert woensdag aan Tilburg University op het verband tussen winkelen en geluk. Zij verzet zich tegen het idee dat materialisme altijd iets slechts is. Dat klopt alleen als mensen kopen met als enige doel om van de nieuwe aanschaf an sich gelukkiger te worden. Maar kopen voor plezier, of om meer status te vergaren, zijn juist goed voor het geluk, aldus Jaspers.

Het verband tussen bezit en geluk blijft wetenschappers fascineren. Vorig jaar bleek uit groot internationaal onderzoek, waar ook Maastricht University een bijdrage aan leverde, dat mensen gelukkiger worden van de tijd die ze kopen – door bijvoorbeeld een schoonmaker in te huren – dan van nieuwe materiële zaken. Psycholoog Ap Dijksterhuis bracht eerder dit jaar een boek uit met de conclusie dat geld absoluut gelukkig maakt.

