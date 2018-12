Bpost keldert na winstalarm

De Belgische concurrent van PostNL, die het Nederlandse postbedrijf eerder probeerde over te nemen, slaagt er niet in de kosten in bedwang te houden.

Nabeurs meldde het maandag opnieuw een winstwaarschuwing voor aandeelhouders voor 2019.

Bekijk ook: PostNL troeft Bpost af in eigen markt

Kostenindexeringen, een nieuw cao en de kosten van een moderner distributiesysteem nekken het bedrijf. Dat laatste zou wel €10 tot €15 miljoen per jaar extra aan inkomsten moeten gaan opleveren.

Ongeloof analisten

Analisten van Jefferies betwijfelen zeer of het bestuur de zaken voldoende in de greep kan houden. Ze waarschuwen dat de consensus van de markt een 19% daling zal gaan inprijzen.

Bekijk ook: Bpost gaat op de glijbaan

Zakenbank KBC verlaagde dinsdag zijn advies naar ’houden’. Het wijst voor de oorzaken vooral naar de vakbonden, die de winstgevendheid van het bedrijven met hun eisen onder druk zetten.

De zakenbank veronderstelt dat de langetermijndoelen die Bpost zichzelf heeft gesteld niet haalbaar zullen blijken.

Optimisme weg

De stemming is sterk omgeslagen. Acht dagen geleden was de consensus onder analisten dat een gemelde 18% winststijging komend jaar haalbaar zou zijn. Dat was over de laatste vijf jaar gemiddeld 2,8% toename.

Dinsdag werd de Bpost-verklaring beloond met een vijfde aan waardeverlies op de beurs. Het aandeel koerst rond 10:30 uur bij €8,97 per aandeel.

KBC houdt een koersdoel van €17,50. De handel is in volume vier keer hoger dan gemiddeld.

Consolidatie

De analisten van HSBC vreesden eerder al dat Bpost de komende drie jaar niet genoeg geld zal genereren om het dividend te dekken.

Na het afspringen van de PostNL-overname kocht Bpost een jaar geleden het Amerikaanse Radial, dat tot nu toe een miskoop is gebleken.

Bekijk ook: Postzegels in België stevig in prijs omhoog

Twee jaar geleden blokkeerde de Nederlandse regering de overname van PostNL door het Belgische Bpost. PostNL besloot tot een zelfstandige koers, maar kwam daar binnen een paar maanden op terug. Liberalisatie is niet meer de oplossing van nu, aldus bestuursvoorzitter Herna Verhagen van PostNL.

Bekijk ook: PostNL saneert verder

Bekijk ook: Bpost verliest vijfde beurswaarde