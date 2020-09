Belegger beleeft een dramatische dag

De AEX sloot op 536 punten, een verlies van 2,7%. Dat is de sterkste daling voor de beursgraadmeter in drie maanden. De AMX daalde 2,7% naar 797,8 punten. De koersenborden in Londen (-3,4%), Parijs (-3,7%) en Frankfurt (-4,4%) kleurden eveneens dieprood.

De Dow Jones-index en de Nasdaq-index hadden bij sluiting van de Europese beurzen 3,3% respectievelijk 2% ingeleverd.

Hoofd vastrentende waarden Hendrik Tuch van Aegon wijt de stevige koersdalingen enerzijds aan het uitblijven van extra maatregelen door centrale banken. „Beleggers hadden hier wel op gehoopt. Vooral technologieaandelen waren de afgelopen maanden hard opgelopen, vanuit het idee dat er geen alternatief is vanwege de zeer lage rentes.”

Ook het sterk oplopende aantal coronabesmettingen en de aanscherping van de overheidsmaatregelen noemt Tuch zorgelijk. „We zien de ene na de andere lockdown, waardoor het maar sterk de vraag is of het recente economische herstel doorzet. De inkoopmanagersindices die later deze week naar buiten komen, zullen hier mogelijk meer duidelijkheid over verschaffen.”

Tuch ziet de hype rond nieuwe beursgangen in de VS en zeker ook Azië als een veeg teken. „Het is zorgelijk welke waarde nieuwe beursfondsen krijgen. Zo wordt een Chinees bedrijf dat onder meer mnineraalwater verkoopt, tegen meer dan 50 keer de winst verhandeld.”

Technisch analist Nico Bakker constateert na enkele rustige weken een toenemende turbulentie. „Per saldo overheerst een negatief sentiment met een hoog achtbaangehalte. De steunstreep op 535 punten is inmiddels bereikt. Hier zou opnieuw bodemvorming kunnen plaatsvinden, waardoor een dubbele bodem ontstaat met daarna een herstel tot mogelijk 560 punten. Maar bij een doorbraak krijgt de downtrend een stevige impuls met 490 punten als volgende stop.”

In de AEX eindigde ING met een verlies van 9,3% onderaan. De Poolse dochter van de bank zou klanten jarenlang geholpen hebben om dubieus geld vanuit Rusland weg te sluizen. De sleutelspelers die deze kapitaalvlucht naar het Westen faciliteerden zijn twee obscure Nederlandse vennootschappen die bankierden bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING.

Staalgigant ArcelorMittal zakte 8,4%.

Unibail-Rodamco-Westfield leverde 5,3% in. Het winkelvastgoedfonds kondigde woensdagavond aan voor €3,5 miljard aan aandelen uit te geven en is sindsdien met bijna een kwart gedaald.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell ging 3,2% omlaag. Bronnen meldden aan persbureau Reuters dat het concern mikt op een structurele kostenbesparing van 40% bij de olie- en gasproductie. Shell zelf rept van een strategische revisie die momenteel wordt uitgevoerd met het oog op de energietransitie en het vereenvoudigen van de structuur. Daar zijn kostenbesparingen onderdeel van. Het plan moet naar verluidt dit jaar definitief vorm krijgen. Daarbij gaat het niet alleen over het veranderen van de structuur van de onderneming, maar ook over de cultuur van het bedrijf.

IMCD verloor 2%, ondanks een adviesverhoging naar kopen door de Britse bank HSBC. Vorige week was de chemicaliëndistributeur omhoog geschoten na de aankondiging van een grote overname in India.

Aandeelhouders van Unilever (-2,2%) stemden vandaag in met de verhuizing van het levensmiddelenconcern naar het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf achter merken als Zwitsal, Magnum en Dove kondigde in juni de verhuisplannen aan, nadat eerdere plannen om een Nederlands bedrijf te worden stuk waren gelopen op verzet van de Britse aandeelhouders. Die stemmen over drie weken over de plannen.

Maaltijdenbezorgbedrijf Just Eat Takeaway en biotechnologiebedrijf Galapagos blonken met plussen van 1,3% respectievelijk 0,9% uit.

In de AMX stond luchtvaartconcern Air France KLM (-7,6%) zwaar onder druk door het oplaaiende coronavirus. Kunstmestproducent OCI volgde met een daling van 6,9%.

Flow Traders eindigde met een winst van 2,3% stevig bovenaan. Het handelshuis profiteert van meer bewegelijkheid op de aandelenmarkten.

Het lokaal genoteerde koffie- en theeconcern JDE Peet’s klom 2,6%. Levensmiddelengigant Mondelez wil zijn belang in het moederbedrijf Douwe Egberts terugbrengen. Mondelez gaat zijn blootstelling aan de koffie-industrie, nu goed voor zo’n $10 miljard op de balans, namelijk verminderen en omzetten naar snack-bezittingen.

Telecomconcern Veon daalde 2,3%, in reactie op nieuws over een mogelijke overname van de Russische lokale provider Megogo voor $118 miljoen.

