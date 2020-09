Corona en ING doen beleggers pijn

Om vijf over half drie stond de AEX 2,5% lager op 537,2 punten. De AMX daalde 2,1% naar 802,4 punten. De koersenborden in Londen (-3,1%), Parijs (-2,9%) en Frankfurt (-3%) kleurden eveneens dieprood.

De indexfutures wezen op openingsverliezen van 1,6% tot 2% voor de belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag.

Technisch analist Nico Bakker constateert na enkele rustige weken een toenemende turbulentie. „Per saldo overheerst een negatief sentiment met een hoog achtbaangehalte. De steunstreep op 535 punten is al bijna bereikt. Hier zou opnieuw bodemvorming kunnen plaatsvinden, waardoor een dubbele bodem ontstaat met daarna een herstel tot mogelijk 560 punten. Maar bij een doorbraak krijgt de downtrend een stevige impuls met 490 punten als volgende stop.”

Wereldwijd blijven beleggers naast het coronavirus ook gericht op het conflict tussen Washington en Peking over de Chinese technologiebedrijven. Het verbod op het downloaden van de Chinese filmpjesapp TikTok via de appstores van Apple en Google, dat gisteren zou ingaan, is tot ten minste eind deze week uitgesteld. Het uitstel volgde nadat de Amerikaanse president Donald Trump liet weten achter het bod van Oracle en Walmart op TikTok te staan.

Technisch analisten, die op basis van grafieken een inschatting maken over het toekomstige koersverloop, hadden reeds gewaarschuwd voor stevige dalingen.

In de AEX stond ING met een verlies van 6,5% onderaan, na aan het begin van de middag zelfs even 11% lager te hebben gestaan. De Poolse dochter van de bank zou klanten jarenlang geholpen hebben om dubieus geld vanuit Rusland weg te sluizen. De sleutelspelers die deze kapitaalvlucht naar het Westen faciliteerden zijn twee obscure Nederlandse vennootschappen die bankierden bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING.

Ook al vanwege nieuwe berichten over witwaspraktijken bij andere banken ging ABN Amro 4,7% mee omlaag.

Unibail-Rodamco-Westfield leverde 4,4% in. Het winkelvastgoedfonds kondigde woensdagavond aan voor €3,5 miljard aan aandelen uit te geven en verloor in de twee daarop volgende dagen al ongeveer 20%.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell verloor 2,7%. Bronnen meldden aan persbureau Reuters dat het concern mikt op een structurele kostenbesparing van 40% bij de olie- en gasproductie. Shell zelf rept van een strategische revisie die momenteel wordt uitgevoerd met het oog op de energietransitie en het vereenvoudigen van de structuur. Daar zijn kostenbesparingen onderdeel van. Het plan moet naar verluidt dit jaar definitief vorm krijgen. Daarbij gaat het niet alleen over het veranderen van de structuur van de onderneming, maar ook over de cultuur van het bedrijf.

Aandeelhouders van Unilever (-2,1%) stemden vandaag in met de verhuizing van het levensmiddelenconcern naar het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf achter merken als Zwitsal, Magnum en Dove kondigde in juni de verhuisplannen aan, nadat eerdere plannen om een Nederlands bedrijf te worden stuk waren gelopen op verzet van de Britse aandeelhouders. Die stemmen over drie weken over de plannen.

IMCD deed het met een min van 0,8% relatief goed, in reactie op een adviesverhoging naar kopen door de Britse bank HSBC. Vorige week was de chemicaliëndistributeur al omhoog geschoten na de aankondiging van een grote overname in India.

Maaltijdenbezorgbedrijf Just Eat Takeaway was met een winst van 1,2% een positieve uitzondering.

In de AMX stond luchtvaartconcern Air France KLM (-5,6%) zwaar onder druk door het oplaaiende coronavirus. Kunstmestproducent OCI volgde met een daling van 4,7%.

Flow Traders blonk met een winst van 3,2% uit. Het handelshuis profiteert van meer bewegelijkheid op de aandelenmarkten.

Het lokaal genoteerde koffie- en theeconcern JDE Peet’s noteerde 0,1% in het rood. Levensmiddelengigant Mondelez wil zijn belang in het moederbedrijf Douwe Egberts terugbrengen. Mondelez gaat zijn blootstelling aan de koffie-industrie, nu goed voor zo’n $10 miljard op de balans, namelijk verminderen en omzetten naar snack-bezittingen.

Telecomconcern Veon daalde 2%, in reactie op nieuws over een mogelijke overname van de Russische lokale provider Megogo voor $118 miljoen.

