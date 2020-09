ING keldert op flink lagere AEX

Rond 9.30 uur stond de AEX-index 1,3% lager op 543,5 punten. De AMX daalde 1,5% naar 807,2 punten. De koersenborden in Londen (-1,6%), Parijs (-0,9%) en Frankfurt (-1,1%) kleurden eveneens rood.

Elders stonden de aandelenmarkten eveneens op verlies. In Azië koerste de Hang Seng-index in Hongkong 2% lager, terwijl de Japanse Nikkei gesloten was. De Amerikaanse beurzen eindigde vrijdagavond 0,9% tot 1,1% in het rood. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting circa 0,5% in de min.

Wereldwijd blijven beleggers gericht op het conflict tussen Washington en Peking over de Chinese technologiebedrijven. Het verbod op het downloaden van de Chinese filmpjesapp TikTok via de appstores van Apple en Google, dat zondag zou ingaan, is tot ten minste 27 september uitgesteld. Het uitstel volgde nadat de Amerikaanse president Donald Trump liet weten achter het bod van Oracle en Walmart op TikTok te staan. Daarnaast werd het Amerikaanse verbod op het aanbieden van de Chinese app WeChat in appstores in de Verenigde Staten door een rechter geblokkeerd.

In de AEX was maaltijdenbezorgbedrijf Just Eat Takeaway de koploper met een plus van 0,9%. Chemicaliëndistributeur IMCD (+0,5%) profiteerde van een koopadvies van de bank HSBC, inclusief een koersdoel van €125.

Verder ging de aandacht van beleggers vooral uit naar ING (-6,6%). De Poolse dochter van de bank zou zijn klanten jarenlang geholpen hebben om dubieus geld vanuit Rusland weg te sluizen.De sleutelspelers die deze kapitaalvlucht naar het Westen faciliteerden zijn twee obscure Nederlandse vennootschappen die bankierden bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING. De financiële waarden ABN Amro (-4,9%) en Aegon (-3,7%) stonden ook behoorlijk onder druk.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-3,1%) trok de AEX eveneens omlaag. De energiegigant wil flink in de kosten snijden. Bronnen meldden aan persbureau Reuters dat het concern mikt op een structurele besparing van 40% bij de olie- en gasproductie.

Unibail leverde 3,5% in. Het winkelvastgoedfonds kondigde vorige week aan voor €3,5 miljard aan aandelen uit te geven.

Aandeelhouders van Unilever (-1%) in Nederland stemmen vandaag over de ophanden zijnde ’verhuizing’ naar het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf achter merken als Zwitsal, Magnum en Dove kondigde in juni de verhuisplannen aan, nadat eerdere plannen om een Nederlands bedrijf te worden stuk waren gelopen op verzet van de Britse aandeelhouders. Die stemmen over drie weken over de plannen.

In de AMX was Air France KLM de grootste achterblijver met een verlies van 4,8%. Handelshuis Flow Traders hield daarentegen de voeten droog met een plus van 1,4%.

Het lokaal genoteerde koffie- en theeconcern JDE Peet’s noteerde 1,8% in het rood. Levensmiddelengigant Mondelez wil zijn belang in het moederbedrijf Douwe Egberts terugbrengen. Mondelez gaat zijn blootstelling aan de koffie-industrie, nu goed voor zo’n $10 miljard op de balans, namelijk verminderen en omzetten naar snack-bezittingen.

