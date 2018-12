Gestolen bagage in auto niet verzekerd

Interpolis heeft een schadeclaim van een bestolen kampeerder terecht afgewezen, oordeelt de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid.

Die heeft de laatste maanden opvallend vaak moeten oordelen over gestolen (vakantie)bagage. En wat blijkt: verzekeraars mogen behoorlijk streng zijn. Zo hoeft bagage die gestolen wordt terwijl de auto op een oplegger terug naar Nederland wordt gebracht niet vergoed te worden, en is een consument ook niet verzekerd als hij zijn bagage in het bagagerek van de trein legt.

Bekijk ook: Toerist mag tas uit het oog verliezen

Bij deze uitspraak gaat het om een man die met zijn gezin op kampeervakantie gaat, en onderweg één nacht stopt bij een hotel. De waardevolle bagage, zoals laptops, camera’s en telefoons, gaan mee het hotel in, maar de kamer is volgens de man veel te klein om alle bagage te stallen. Als ’s nachts de auto wordt opengebroken en alle – uit het zicht opgeborgen bagage – wordt weggeroofd, weigert Interpolis een schadevergoeding met het argument dat het gezin de bagage wél in het hotel had moeten stallen.

Het Kifid gaat daar nu in mee, onder meer met het argument dat de hotelkamer misschien wel te klein is voor de bagage van vier personen neer te zetten, maar dat elk hotel wel een hok heeft om koffers tijdelijk neer te zetten. De strop voor het gezin bedraagt 2720 euro.