’Millennials hebben geen blikopener’

De verkoop van verse en bevroren vis loopt in Amerika al jaren op, maar de verkoop van bliktonijn is sinds 1989 alleen maar afgenomen, blijkt uit cijfers van het lokale ministerie van landbouw. Dat komt omdat jongeren, geboren tussen 1985 en 2000, niet eens een blikopener hebben, zegt Andy Mecs, van de Amerikaans-Koreaanse tonijnleverancier StarKist tegen de Wall Street Journal.

Die opmerking ontploft op Twitter in Mecs’ gezicht. De visboer wordt er onder meer op gewezen dat millennials wél meer geld besteden aan verse of ingevroren vis, die daadwerkelijk moet worden bereid. Millennials hebben wel vaker de schuld gekregen van het verdwijnen van dingen, merkt de New York Times op. Zo zouden ze onder meer de tanende verkoop van ontbijtgranen zoals cornflakes op hun geweten hebben.

Welk keukengereedschap millennials nog bezitten of niet, de Nederlandse groenteboer Hak is erop voorbereid. Dat bedrijf verruilt zijn glazen potten voor zakken, die je gewoon met je handen kunt openmaken.