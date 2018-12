Column: Decemberdrift bij de S&P500

Met nog krap een maand te gaan in 2018 wordt uiteraard de vraag gesteld of de aandelenmarkten een verrassing in petto hebben, een leuk eindsprintje om de grafieken iets meer glans te geven. Her en der zijn reeds bodemprocessen zichtbaar die onderhuids de Decemberdrift bij de bulls herbergen. Zo ook bij de S&P 500 index die thans voorsorteert op een beweging naar mogelijk 2900. Lees maar verder.

Wat een turbulentie

De weekgrafiek geeft aan dat er sprake is van een positieve overgangsfase, want de candles noteren nipt boven een fier opkrullende gemiddelde lijn. Met een stevige witte candle revancheren de bulls zich na de forse berentikken in de afgelopen weken. De vechtlust is groot, ook bij de beren, dus het zal een spannende en enerverende strijd worden. De indicatoren staan er verdeeld bij, maar wijzen wel overwegend in de richting van de bulls. Wat de kantelpunten betreft is onder in het veld 2600 een cruciale krijtstreep, jawel, er is dus best wat ruimte voor een extra aanloop. De SMA lijn ligt overigens op 2750 in het veld als eerste vangnet voor de bulls. Zolang zij in staat zijn om boven deze lijn te blijven, is een rally naar de voorliggende top op 2940 een haalbaar scenario.

Decemberdrift

De maand december staat historisch gezien te boek als een van de beste beleggingsmaanden van het jaar. Dit helpt wellicht de bulls om boven de SMA te blijven en hun bullenparade een mooi vervolg te geven. Trendbeleggers houden de genoemde kantelpunten in de gaten en doen dan ook mee als de bulls noordwaarts vertrekken. Wellicht nu al bescheiden koopposities innemen en deze uitbreiden als de Up status daadwerkelijk terugkeert op het Dashboard. In deze volatiele strijd zijn twee handen aan het stuur gewenst en is enig Money Management geen overbodige luxe.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.