Column: De Lange Mars voor de Chinese renminbi

Nieuws dat er een wapenstilstand is bereikt in de handelsoorlog, lokte op financiële markten een wel heel enthousiaste reactie uit. De meeste Europese beursindices openden maandagmorgen ruim 2% hoger. Cyclische bedrijven die afhankelijk zijn van internationale handel zoals staalproducenten, zagen de koers nog veel meer stijgen. Deze reactie roept de vergelijking op van fans die enthousiast het veld oprennen na het fluitsignaal. Het is een kwestie van tijd voordat beleggers beseffen dat het fluitje het rustsignaal in plaats van eindsignaal was.

Diep ingraven

Trump en Jinping hebben op de G20-top in Argentinië na urenlange onderhandelingen afgesproken dat ze de komende negentig dagen geen nieuwe handelsmaatregelen doorvoeren. Op zich is dat een meevaller, aangezien beide partijen zich in de aanloop naar de bijeenkomst steeds dieper leken in te graven. Als onderdeel van de overeenkomst gaan de Verenigde Staten het importtarief op circa $200 mrd aan Chinese goederen per 1 januari niet verhogen van 10% naar 25%. Aan de andere kant heeft China toegezegd om een flinke hoeveelheid Amerikaanse landbouw-, industrie- en overige producten te kopen.

Er zijn twee redenen om toch niet al te enthousiast te worden over het akkoord. In de eerste plaats is dat de vrij korte periode waarin beide kampen tot een overeenkomst moeten komen. Voor Trump is de strijd meer gericht op het beschermen van de technologische voorsprong van de Verenigde Staten dan op het dichten van het tekort met de lopende rekening met China. Voor Jinping is technologische vooruitgang juist het speerpunt van zijn economische groeiplannen op de lange termijn.

Trump en twitter

Met het oog op de complexe vraagstukken en onderbrekingen voor feestdagen – kerst eind december en Chinees nieuwjaar begin februari – is het de vraag of de partijen er binnen de beperkte tijd uit gaan komen. Een tweede risicofactor is dat de voorlopige wapenstilstand met vaagheden omgeven is. China heeft bijvoorbeeld niet bekend gemaakt voor welk bedrag het Amerikaanse artikelen gaat kopen. Het gevolg van het ontbreken van echt harde afspraken is dat een felle tweet van Trump het handelsconflict in één klap weer op scherp kan zetten.

Lange Mars voor renminbi

De koersschommelingen van de Chinese renminbi onderstrepen dat er nog heel wat moet gebeuren voordat het handelsconflict is opgelost. De munt schoot met ruim 1% omhoog ten opzichte van de dollar. Dat was de grootste stijging sinds februari 2016. Aan de andere kant is de koersschade die ontstond sinds eind maart de handelsoorlog serieus oplaaide pas na een koersstijging van nog eens 10% uitgewist. De renminbi heeft dus nog een lange mars te gaan. Maar daar weten ze in China alles van.

Joost Derks is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde transacties en/of beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.