Vliegende taxi’s? Embraer werkt in Brazilië aan eerste productielijn

De taxi’s stijgen en landen verticaal en lijken daarmee op kleine helikopters. Eén taxi moet plek bieden aan vier tot zes personen. De eerste vluchten worden uitgevoerd met een piloot aan boord.

Maar Embraer en Eve denken ook na over de productie van zelfsturende vliegtuigen. Ingewijden van het bedrijf vertellen aan persbureau AFP dat de eerste vluchten ongeveer 50 tot 100 dollar per persoon per rit kosten.

De fabriek wordt gebouwd in de stad Taubaté, op ongeveer 140 kilometer van São Paulo. Embraer heeft al bestellingen ontvangen voor in totaal 2850 vliegende taxi’s, waarmee een bedrag is gemoeid van 1,5 miljard dollar.

Het gaat om 28 klanten uit verschillende landen. Tussen de geïnteresseerden zitten onder meer luchtvaartmaatschappijen en helikopterbedrijven.

Verlies

Eve Air Mobility, dat een beursnotering heeft in New York, boekte in het eerste kwartaal van dit jaar nog een nettoverlies van 25 miljoen dollar. Dat kwam met name door gemaakte kosten voor onderzoek en de ontwikkeling van de eVTOL.