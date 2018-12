Creditcardbedrijven bieden Brussel korting aan

Het gaat om de vergoedingen die banken in rekening brengen bij winkeliers voor de verwerking van betalingen per kaart door consumenten van buiten de EU, bijvoorbeeld toeristen. Brussel vindt die tarieven veel te hoog en is bang dat de extra kosten uiteindelijk worden doorberekend in de prijzen voor de consument. Mastercard en Visa willen de tarieven voor credit- en debetkaarten nu verlagen tot respectievelijk 0,3 en 0,2 procent van het aankoopbedrag. Dit zijn ook de maximaal toegestane vergoedingen voor betalingen binnen de EU.

De Europese Commissie vraagt concurrenten en andere betrokkenen nu om advies over de voorgestelde maatregel. Op basis daarvan bepaalt de commissie of de ingrepen daadwerkelijk afdoende zijn.

Brussel heeft Mastercard overigens ook nog in het vizier wegens een andere mededingingszaak. Regels van de creditcardmaatschappij zouden hebben belet dat ondernemers kunnen profiteren van lagere tarieven van buitenlandse banken. Mastercard houdt rekening met een boete tot wel 1 miljard euro wegens de zaak.