ABN: Recessie ver weg, maar rendement zakt

De meest risicovolle beleggingen binnen hun gekochte aandelen kunnen particulieren vervolgens beter inruilen voor obligaties.

Dat stelt ABN Amro in zijn vooruitblik voor 2019. De obligaties bieden meer zekerheid, maar gemiddeld minder rendement. Daarom houden aandelen de voorkeur.

De grote Nederlandse bank lijkt in zijn vooruitblik iets scherper aan de wind te zeilen dan andere banken en vermogensbeheerders die afgelopen weken met hun outlooks naar de markt kwamen. Zij waarschuwden gemiddeld vaker voor een sterke afkoeling van de economie.

Strateeg Ralph Wessels: groei koelt af, maar economie blijft met wat schokken op koers. Ⓒ TELEGRAAF

„We zitten wel aan het einde van de beleggingscyclus. Er komen meer risico’s. We zullen meer moeten inspelen op veranderingen en komend jaar mogelijk meermalen wijzigingen in onze beleggingsportefeuille gaan doorvoeren”, zegt Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro in een toelichting op de vooruitzichten.

Wessels verwacht daarnaast steviger rendementsverschillen tussen sectoren en bedrijven in 2019.

VS voorop

De grootste risico’s voor beleggers zijn nog steeds de oplaaiende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, zegt hij. Het beleid van de Federal Reserve om de beleidsrente toch minder snel te verhogen kan de markt in slaap sussen, en vormt evengoed een potentieel risico, aldus Wessels.

,,Het groeitempo van de wereldeconomie kan door verrassingen sneller afkomen dan verwacht. Maar de Verenigde Staten zijn nog altijd sterk, voorlopig ook de motor van de wereldeconomie”, zegt hij. „Ik zie nog weinig redenen waarom dit snel zal veranderen. Al neemt het tempo af en worden de bedrijfswinsten minder groot.”

Minder rendement

De bank rekent dus zelf gemiddeld op lagere aandelenrendementen in 2019. Wessels voorziet anders dan eerder gemeld, nu in de tweede jaarhelft van 2019, mogelijk wat groeivertraging. Dat gebeurt dan vooral in de Amerikaanse economie. Het effect van de belastingvoordelen van de regering Trump raakt uitgewerkt.

Wessels: ,,Bedrijfswinsten vlakken volgens ons af van zo’n 10% eerder naar nu 8 tot 9% over het jaar. Daarbij kan de beweeglijkheid van de markten beleggers parten gaan spelen. Dat wordt wel heel belangrijk: hoe reageer je daar als belegger op. Ze moeten meer met de vinger aan de knop zitten volgend jaar.”

Naar staatsobligaties

Voor Europese beleggers rekent beleggingsstrateeg Judith Sanders op obligatierendementen die uitkomen op hooguit lage, enkelcijferige percentages. Het rendement op Amerikaanse staatsobligaties is afgelopen maanden met rond 3,2% gunstiger aan het worden.

Strateeg Sanders: Beleggingen in bedrijfsobligaties laten opschuiven naar staatsobligaties in 2019. Ⓒ ABN AMRO

De private bank van ABN Amro zal beleggers waarschijnlijk vaker gaan adviseren om hun bedrijfsobligaties te gaan afbouwen. „En, als je in obligaties wilt blijven, meer te kiezen voor staatsobligaties”, aldus Sanders.

Omdat de inflatie zal stijgen, met de geschat twee rentestijgingen in het vooruitzicht van de Federal Reserve, kunnen beleggers in schuldpapier profiteren van de zogeheten inflation linked-obligaties, stellen de strategen.