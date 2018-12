Is bedrijfsarts aansprakelijk voor foutieve re-integratie?

Ⓒ ANP XTRA

Wij hebben een zieke medewerker die niet meer kan werken. We hebben hem twee jaar lang zijn loon doorbetaald, maar nu hebben we, tot onze grote schrik, een loonsanctie van het UWV gekregen. Of we nog een jaartje door willen gaan met betalen. Ik ben woest! We hebben werkelijk alles gedaan wat de bedrijfsarts heeft opgedragen! Ik neem aan dat niet wij, maar de bedrijfsarts dat jaar loon moet betalen?!