FrieslandCampina koopt kaasimporteur in Verenigde Staten

Jana Foods en FrieslandCampina waren al strategische partners. Zo heeft Jana Foods ervoor gezorgd dat de internationale kaasmerken van de zuivelreus als Kroon, A Dutch Masterpiece en Gayo Azul een vaste plek hebben in de Amerikaanse winkels. Met de overname van Jana Foods krijgt FrieslandCampina helemaal zeggenschap over de verkoop en distributie van zijn producten in Amerika.

„Deze investering past in onze strategie om onze kaasactiviteiten te laten groeien en versterkt onze positie in Noord- en Zuid-Amerika”, zegt Roel van Neerbos, president van FrieslandCamina Consumentenzuivel. „Met deze deal kunnen we consumenten een breder portfolio van innovatieve producten bieden voor de Amerikaanse markt.”

Buitenlandse kazen

FrieslandCampina krijgt met het inlijven van Jana Foods niet alleen zeggenschap over de distributie van zijn eigen producten in de Verenigde Staten. Jana Foods importeert en verkoopt ook kaas uit onder andere het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Australië, Ierland, waarmee FrieslandCampina ten opzichte van buitenlandse concurrenten ook een belangrijke stap zet op Amerikaanse bodem.

De twee bedrijven geven geen financiële details over de transactie.