'Optimistische sfeer op Wall Street weer weg'

New York - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag voor een lagere opening. Het handelsoptimisme na de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping heeft plaatsgemaakt voor scepsis over het vermogen van beide landen om handelsafspraken te maken. Ook de olieprijzen zijn in de aanloop naar de OPEC-vergadering van later deze week weer in beeld.