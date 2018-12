Bewoner begane grond hoeft niet mee te betalen aan lift

De man stapte naar de rechter, en met succes. In de statuten van de VvE stond namelijk de volgende tekst:

„De schulden en kosten verbonden aan gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken die slechts dienstbaar zijn aan één eigenaar of een bepaalde groep van eigenaars worden gedragen en betaald door die eigenaar voor het geheel, dan wel door die groep van eigenaars in de onderlinge verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid.”

De lift, betoogde de man, behoorde alleen toe aan de bewoners van hogere verdiepingen. Hij zou er dus niet aan mee hoeven te betalen.

De vereniging voerde aan dat de man ook gebruik kon maken van de lift, bijvoorbeeld om bewoners die hoger wonen te bezoeken.

Dienstbaar

De Rotterdamse kantonrechter heeft vooral gelet op het woord ’dienstbaar’ in de statuten. Dit betekent ’bevorderlijk voor’, ’van nut’ en ’voordelig’. De lift in het appartementencomplex is dit niet voor de beganegrondbewoners.

Dat zij bewoners op hoger gelegen verdiepingen kunnen bezoeken, betekent dat de lift dienstbaar is voor hen. Zij kunnen dankzij de lift immers makkelijker bezoek ontvangen.

Fietsenkelder

Was er in het gebouw bijvoorbeeld een kelder geweest waar ook bewoners van de begane grond hun fietsen zouden neerzetten, dan zou de lift wel dienstbaar voor hen zijn geweest.

De man krijgt gelijk van de rechter. De VvE moet de proceskosten betalen.