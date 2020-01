Ⓒ ANP

Amsterdam - Patiënten krijgen steeds vaker ’nee’ te horen als ze bij de apotheek komen voor hun pillendoosje of zalfjes. In 2019 is het aantal geneesmiddelentekorten bijna verdubbeld, 1492 middelen waren langer dan twee weken niet leverbaar. Dat blijkt uit cijfers van apothekersclub KNMP.