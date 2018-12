Beurzen New York doen stap terug

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. De handelshoop van een dag eerder, na de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping, heeft plaatsgemaakt voor scepsis over het vermogen van beide landen om handelsafspraken te maken. Verder is er bovengemiddelde aandacht voor de olieprijzen in aanloop naar de OPEC-vergadering later deze week.