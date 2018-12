OPROEP: Ben je gaan beleggen?

Voor een verhaal in onze krant horen we graag hoe het beleggen je tot nu toe bevalt. In welke aandelen, opties of bitcoins beleg je? En levert beleggen inderdaad meer op dan de lage spaarrente of valt het tegen?

Als je het tevens leuk vindt om met je foto in De Telegraaf te komen, dan ontvangen we graag je reactie plus telefoonnummer op: b.vogelsang@telegraaf.nl

Ook als je ooit een zeperd hebt gemaakt met beleggen en er nooit meer aan begint, is je reactie welkom.