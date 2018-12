Lingerie die gezien mag worden

De twee wilden altijd al een eigen bedrijf beginnen, niet eens per se samen. Een groot deel van de familie bestaat uit ondernemers. „Onze moeder zit in het vastgoed en onze stiefvader heeft een aantal garagevestigingen”, vertelt Valery.

Outfit

Tijdens hun zoektocht naar een goed product zagen de zussen veranderingen in de lingeriemarkt. „Je ziet minder traditionele beugelbeha’s en meer topjesachtige bralettes. Lingerie wordt bovendien steeds meer onderdeel van een outfit.” Valery rondde een mode-opleiding af en werkt – nog steeds parttime - in de marketing. Daniek zat op de Hotelschool en studeerde Communicatie, waarna ook zij heel kort een marketingfunctie had voor het ondernemersavontuur begon.

Uitdaging

De dames doen alles met zijn tweeën. „De grootste uitdaging was het vinden van de juiste producent: wanneer je feedback geeft op opgestuurde samples en drie maanden later nog slechtere versies terugkrijgt, duurt het eindeloos voor je stappen kunt zetten.” Uiteindelijk vonden ze de juiste partij in Portugal.

Vrijer

Doordat beide zussen een marketingachtergrond hebben ambieerden ze aanvankelijk dezelfde rol in het bedrijf, maar dat heeft zich op natuurlijke wijze opgelost: Valery ontpopte zich als de analytische en administratieve van de twee, Daniek is creatief en communicatief. De samenwerking gaat goed. „Als zussen communiceer je soms wat vrijer. Dat kan botsen, maar geeft wel direct duidelijkheid.”