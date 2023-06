Beursblog: chipfondsen komen op stoom; afkoeling bij Shell en DSM

Door Redactie DFT

De AEX houdt rond de lunch de blok opwaarts gericht. In de aanloop naar de rentebesluiten van de ECB en de Fed later deze week pakken beleggers vooral Adyen en Wolters Kluwer op. Chipfondsen komen op stoom. DSM en Shell zitten in de achterhoede.