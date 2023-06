Beursblog: Damrak sluit eerste handelsdag voorzichtig; DSM Firmenich weer grote verliezer

Op het Damrak zijn beleggers de eerste handelsdag voorzichtig begonnen. De AEX is met een winst van 0,1% licht hoger gesloten op 760,3 punten. Voedingsingrediëntenbedrijf DSM Firmenich zit in de hoek waar de klappen vallen en moet weer een verlies incasseren. Het Nederlands-Zwitserse fusiebedrijf is in een maand tijd al een vijfde van zijn beurswaarde verloren.