Bloedrode beursdag op Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York beleefden een bloedrode dinsdag. Vooral de uitverkoop van bankaandelen sprong in het oog. Beleggers maakten zich zorgen over de ontwikkeling van de rentetarieven. Die wakkerden zorgen over de economische omstandigheden aan. De handelshoop van een dag eerder, na de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping, verdween ver naar de achtergrond.