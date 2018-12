ING haalt financieel directeur bij Belgische dochter

Phutrakul treedt officieel aan per 7 februari 2019, na de presentatie van de jaarcijfers van ING over 2018. Dit om de opvolging ‘zo goed mogelijk’ te laten verlopen, aldus ING in een persbericht. De benoeming van Phutrakul is reeds goedgekeurd door de Europese Centrale Bank (ECB). De aandeelhouders moeten de aanstelling in april bekrachtigen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

De naam van Phutrakul deed al de ronde in de wandelgangen nadat Timmermans in september zijn vertrek bij ING aankondigde. Hij deed dit na de ophef over de schikking van €775 miljoen die de bank met het openbaar ministerie sloot vanwege jarenlange falende systemen om witwaspraktijken te voorkomen. Al dan niet toevallig deed Phutrakul per 1 oktober een stap terug als chief financial officer bij ING België. Hij ging toen als Group Controller rechtstreeks rapporteren aan de vertrekkende Timmermans.

Met Phutrakul wordt de raad van bestuur volgens ingewijden versterkt met een ‘meer allround bankier’. De in 1965 geboren Thai klom na zijn studie economie aan Harvard in zijn vaderland omhoog tot country manager van ING Thailand. Hij werkte vervolgens als hoofd van de zakenbank van TMB Bank in Thailand. Bij zijn terugkeer bij ING werkte Phutrakul onder meer als chief financial officer bij de internationale retaildivisie en ING België.

Ceo Ralph Hamers werkte voor zijn aanstelling in 2013 ook bij ING België. Hij leidde de dochter sinds 2011.