Jan met de pet terug op beurs

De spaarder is op zoek naar een alternatief voor de lage rente. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Beleggen was de laatste tien jaar niet meer zo populair in Nederland als nu. Liefst 1,5 miljoen huishoudens hebben nu geld gestoken in aandelen of obligaties. Dat is een groei van 11% ten opzichte van een jaar geleden.