'Fiscus: AEX-fondsen veilige belegging'

Dat is in de buurt van het fictieve rendement in box 3 van de inkomstenbelasting. Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD).

Het gedurfde beleggingsadvies en de opmerkelijke prognose voor staatsobligaties staan in een verweerschrift dat de Belastingdienst namens de staatssecretaris van Financiën naar de Hoge Raad heeft gestuurd, zo weet de krant.

Onbegrijpelijk

Beleggingsdeskundigen vinden het onbegrijpelijk dat er volgens de fiscus opeens weinig risico’s zitten aan aandelen en vastgoed. De verwachtingen voor staatsobligaties blijken te zijn gebaseerd op ramingen uit 2014. Die zijn lang en breed achterhaald.

De hoogste rechter in belastingzaken buigt zich in cassatie over het massaal bezwaar van belastingplichtigen tegen de vermogensrendementsheffing in box 3.