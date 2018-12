Nederlandse trampolineparken bundelen krachten

Na de fusie blijven de merken Jumpsquare en Jump XL bestaan. De twee partijen hebben samen 37 indoor trampolineparken in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Polen. Voor het einde van het jaar komen er nog drie bij. In totaal werken er 850 mensen bij de speelparadijzen, die deels in eigen beheer en deels via franchisenemers worden uitgebaat.

Opvallend

Opvallend is dat het in 2014 opgerichte Jump XL met 29 parken fors groter is dan Jumpsquare, dat momenteel acht parken heeft. Jumpsquare, dat een jaar later de markt betrad, wordt echter gesteund door investeerder Nordian Capital Partners.

De Europese markt voor indoor trampolineparken groeit de laatste jaren al explosief. Die groei zet voorlopig nog wel door, verwacht Jumpsquare, dat ruimte ziet voor autonome groei.

Zo wil het bedrijf volgend jaar minimaal tien nieuwe parken openen om een „toonaangevende speler in Noordwest-Europa” te worden. Voor de meeste van die nieuwe parken is al een locatie gevonden.

Meer overnames

Ook verdere overnames sluit Jumpsquare niet uit. Volgens topman Roland van Geest ontstaat door het samengaan met Jump XL een bedrijf met „een stevige basis voor groei binnen Europa.”