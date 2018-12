RTL zet in op videostreaming

Ook komen er meer lokale, exclusieve producties op de streamingplatformen beschikbaar. RTL besloot dat tijdens zijn jaarlijkse managementtop in Luxemburg.

Topman Bert Habets wijst op het veranderende consumentengedrag en de toetreding van techreuzen als Google, Amazon en Netflix tot de televisiemarkt als reden van de inzet op streamingdiensten. ,,Gezien de sterke groei van onze Duitse streamingdienst TV Now Plus en onze Nederlandse streamingdienst Videoland raken we met de dag overtuigder dat we onze ambitieuze plannen gaan waarmaken.''

Verder gaan de verschillende zenders van RTL nauwer samenwerken met televisieproductiebedrijf Fremantle. Die dochteronderneming van RTL Group gaat om meer dure dramaseries produceren en voor de belangrijkste markten.

RTL geeft meer details over zijn strategische plannen tijdens de presentatie van zijn jaarcijfers in maart.