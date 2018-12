Damrak richting Sinterklaas dieper in rood

De AEX sloot daarop 1,4% lager bij 516,04 punten.

De Midkap eindigde 1,1% in de min op 682,03 punten.

De koersenborden in Parijs (-1,4%), Frankfurt (-1,2%) en Londen (-1,2%) toonden eveneens rode slotstanden.

Analisten bleven woensdag wijzen op het effect van de Amerikaanse beurzen die met forse verliezen sloten.

Beleggers op Wall Street maakten zich zorgen over oplopende rentetarieven. Die wakkerden zorgen over de economische omstandigheden aan.

Risico’s beperkt

Bovendien verdween het optimisme over het handelsconflict na de ontmoeting tussen president Trump en zijn Chinese collega Jinping. Beleggers wegen dat prille akkoord, en het uitstel van importheffingen met 90 dagen, op hun merites.

,,Zij constateren dat inhoudelijk te weinig is afgesproken. China heeft vandaag wel meer toelichting gegeven. Maar die beantwoordt niet alle zorgen in de markt. Het is de vraag of de toezeggingen voldoende zullen zijn om president Trump voor zijn achterban als winnaar naar voren te laten komen”, aldus macro-econoom Bas van Geffen van Rabobank.

De Amerikaanse beurshandel ligt stil vanwege de begrafenis van oud-president George Bush senior.

De verklaring die Fed-voorzitter Powell vandaag zou afgeven over de economie is uitgesteld vanwege de uitvaart van Bush.

De publicatie van het zogenoemde Beige Book van de Fed gaat wel door.

In Europa keken beleggers bezorgd naar de Brexit-plannen. Premier May krijgt steeds minder steun tijdens haar verdediging in het parlement. Het pond verzwakte, de euro bleef vlak tegen de dollar. Brentolie maakte een eindspurt met +1,3%.

KPN profiteert

In de bijna volledig roodgekleurde AEX was verzekeraar Randstad (3,8%) de grootste daler. NN (-2,6%) bleef net als veel financials achter met verlies. Aegon ging met 1,8% terug.

Collega-verzekeraar ASR werd bij de slotbel 2,4% terug gezet. KBC Securities verlaagde het advies naar ’verminderen’ met een verlaagd koersdoel van €37. Volgens de vermogensbeheerder heeft ASR een goede koop gedaan met de overname van Loyalis. Maar als ASR-topman Jos Baeten ook branchegenoot Reaal gaat kopen, dan kan dat te veel van het goede worden.

Zwaargewicht Shell raakte 1,3% kwijt.

ING, het meest verhandelde aandeel, zakte met 0,7%. De bank wil Tanate Phutrakul aanstellen als de nieuwe cfo. Hij wordt de opvolger van Koos Timmermans, wiens positie onhoudbaar was geworden na het witwasschandaal. Oddo & Cie ging het aandeel ING volgen, met een koersdoel van €14.

KPN ging lang aan kop, maar sloot met een fractie winst. UBS verhoogde het koersdoel na KPN’s gepresenteerde vooruitblik. De Zwitsers noemen een prijs van €3,15 haalbaar, bij een koers nu van €2,67. De besparingen vallen mee: UBS rekende op €100 miljoen, KPN noemde het dubbele haalbaar.

Vopak pluste met 0,9% bij de slotbel. Ook DSM hield een fractionele winst over.

Signify (+0,1%) won na het bereikte akkoord met de vakbonden over een cao-akkoord voor de lampenfabrikant.

In de Midkap ging WDP met 1,2% winst aan kop. En strandde Air France KLM 0,5% lager.

Maritiem dienstverlener SBM Offshore werd 0,9% minder waard, bodemonderzoeker Fugro verloor 2,3%, maaltijdbezorger Takeaway werd 1,5% goedkoper, net voor TomTom.

PostNL hield nog een winstje van 0,4% over.

Bij de smallcaps behield Wessanen tot het eind winst (+2,4%).

Automatiseerder Ordina steeg 2%. Het sleepte voor acht jaar beheercontracten van de Belastingdienst binnen.

In de lokale markt sloot Esperite met 11% winst.

